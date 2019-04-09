صادق السلمي: لم أسعَ لتحكيم مباريات الأهلي

دافع التونسى الدولى صادق السلمى عن نفسه من اتهامه بالسعى لإدارة العديد من مباريات الأهلى فى دورى الأبطال.
مؤكدا أن الظروف هى التى حكمت بذلك لوجود أربعة فرق تونسية فى البطولة فى مختلف المجموعات.
مشيرا إلى أنه لا يجامل أحدا بدليل ثقة الاتحاد الإفريقى ولجنة الحكام فى قدراته وإسناد مباريات قوية وصعبة له من أجل تجهيز لكأس العالم القادم.
وشدد السلمى على أنه أدار العديد من المباريات للزمالك وبيراميدز أيضا
وعن أخطاء الحكام المصريين فى الدورى أكد أن كل حكام العالم يرتكبون الأخطاء ولكن الإعلام المصرى يسلط الضوء على الأخطاء بحكم شعبية الفرق وقوة المسابقات المحلية.
وأشاد صادق السلمى بمستوى فرجانى ساسى أحمدى النقاز مع الزمالك ووصفه بالسفير فوق العادة للكرة التونسية.
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