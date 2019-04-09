حسام حسن: الفوز على حرس الحدود أعاد الثقة المفقودة للاعبي سموحة

استعاد فريق سموحة ذاكرة الانتصارات فى الدورى والتى كان آخرها فى أكتوبر الماضى، وذلك من بوابة حرس الحدود بعد مباراة عصيبة نجح فيها المدير الفنى حسام حسن فى تحقيق انتفاضة فى الشوط الثانى بعدما تقدم الحرس بهدف على عكس سير المباراة فى الشوط الأول ونجح السيد فريد فى تسجيل هدفين ليصل سموحة إلى النقطة ٢٨ ولكنه يظل فى

دائرة الهبوط.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بالروح القتالية للاعبى سموحة خلال المباراة، مؤكدا أنهم انتزعوا الفوز من منافس صعب وشرس ولعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز لكن رغبة لاعبى سموحة ونجاح الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن فى تجهيزهم بشكل متميز أعاد الفريق إلى

الطريق الصحيح.

وأكد حسام حسن المدير الفنى لسموحة أن الفريق تجاوز مباراة هى الأهم هذا الموسم وتعد عنق زجاجة حقيقيًا للخروج من المرحلة الصعبة الحالية لأن أهم شىء فى هذه المباراة هو إعادة الثقة إلى اللاعبين فى إمكانياتهم وقدراتهم على تحقيق الفوز ولابد أن يعلم الجميع أن المشوار مازال طويلاً لكن الجهاز الفنى كله ثقة وغير قلق على الإطلاق فى معركة الهبوط وأن سموحة سيتجاوز الفترة الصعبة الحالية ليبدأ من جديد مشوار التألق فى أقرب وقت.