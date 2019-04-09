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منتخب شباب اليد يخسر أمام إيستر الفرنسي استعدادًا لمونديال إسبانيا

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خسر منتخب الشباب لكرة اليد أمام نادي ايستر الفرنسي ٢٩/٢٦ في أولى وديات المعسكر الدولي الذي يخوضه المنتخب في فرنسا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في إسبانيا يوليو المقبل، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي ١٥/١٤.
من جانبه أكد طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب أن لاعبي المنتخب

قدموا مباراة جيدة بشهادة المتابعين، مضيفا أن الهدف من مثل هذه المباريات تحقيق أكبر استفادة فنية من خلال الاحتكاك القوي مع فرق تضم لاعبين مميزين، مشيرا إلى أن مباراة ايستر الفرنسي كانت بداية جيدة لمنتخب الشباب، وسيسعى الجهاز الفني
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خلال المباريات الثلاث المتبقية لتحصيل أكبر قدر من الاستفادة الفنية للاعبين قبل العودة إلى القاهرة، وأشاد محروس بالدور الذي يؤديه الدكتور محمود العدل رئيس البعثة منذ الوصول إلى فرنسا.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب غدا الثلاثاء مع نادي نيم، والخميس يواجه اكس بروفنس، ويختتم مبارياته الجمعة بمواجهة نادي سان رافيل.
جدير بالذكر أن منتخب الشباب مواليد ١٩٩٨ يشارك في بطولة العالم باسبانيا بصفته بطلا لإفريقيا.
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