وزير الرياضة: الاستثمار في الشباب وتمكينهم أحد أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الاستثمار فى الشباب وتمكينهم أحد أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأكد أن الشباب هم أساس ومحور رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الاقتصادي الاجتماعي ecosoc والذي يعقد خلال الفترة من الاثنين ٨ أبريل حتي الثلاثاء ٩ أبريل ٢٠١٩، والذي يأتي تحت عنوان "إدماج وتكمين ومساواة الشباب"و يناقش المنتدى عدد من الموضوعات أهمها "النمو الاقتصادي والعمل اللائق- التعليم الجيد - الحد من أوجه عدم المساواة - قضايا السلام والأمن والعدل - قضايا المناخ - دور المؤسسات المعنية بالشباب وتعظيم مشاركتهم لتحقيق أهداف التنمية".

ويرأس الدكتور أشرف صبحي الوفد المصري والذي يتكون من الدكتورة رشا راغب مدير الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ومجموعة من الشباب من وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية وشباب من المشاركين بمنتدي شباب العالم wyf ومجموعة متميزة من شباب غير حكوميين.

وجاء في نص كلمة "وزير الشباب والرياضة".. أن الشباب هم أهم شريك في وضع ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد، وأن مصر لديها قاعدة ديموغرافية واسعة من الشباب والتى تمثل نحو 65 في المائة من سكانها، وهي نسبة لا يمكن إهمالها، ولذلك يعد الاستثمار فى الشباب وتمكينهم أحد أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وٱضاف "صبحى".. أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لضمان المشاركة الكاملة للشباب المصري وتعزيز تمكينهم في كل من المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مثل البرامج التدريبية التى تستهدف إعداد الشباب المصري وتأهيله لمتطلبات سوق العمل الأساسية واستخدام أحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية، تماشيا مع دعم الدولة المصرية المستمر لتمكين الشباب و التطوير من قدراتهم بشكل إيجابى فى شتى المجالات.

كما أشار "وزير الشباب والرياضة".. أن الوزارة أطلقت حملة