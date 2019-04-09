رياضة | المصري يفاوض الأمن لحضور الجماهير أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يفاوض الأمن لحضور الجماهير أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي المصري البورسعيدي في الحصول على موافقة الجهات الأمنية خلال مباراة الزمالك المقرر لها يوم الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إقامة اللقاء بدون حضور الجماهير بشكل رسمي.

وفتح مسئولو المصري خط مفاوضات مع الجهات الأمنية في السويس للموافقة على تواجد عدد محدود من الجماهير وسط أهمية اللقاء.

وتقام مباراة الزمالك والمصري يوم الخميس القادم على ستاد الجيش بالسويس في تمام الخامسة والنصف مساءًا