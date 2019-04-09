رياضة | حارس صن داونز يسخر من الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس صن داونز يسخر من الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام دينيس أونيانجو حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي صن داونز، بالسخرية من الأهلي، عقب الفوز على الأحمر بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر أونيانجو حارس صن داونز الذي شارك في لقاء الذهاب أساسيا، صورة خلال رحلة الفريق للقاهرة استعدادا للقاء العودة المقرر إقامته السبت المقبل.

وكتب أونيانجو: "المحطة التالية.. القاهرة"، ووضع 5 طائرات في إشارة إلى هزيمة الأهلي بخماسية نظيفة من فريقه.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بسداسية نظيفة في الإياب، حتى يتمكن من التأهل لنصف نهائي دوري الأطال.