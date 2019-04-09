رياضة | اتشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على غريمه توتنهام على ملعبه الجديد وايت هارت لين في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة المتوقعة للفريقين:

توتنهام

حارس المرمى: لوريس.

خط الدفاع: تريبير ، ألديرفيريلد ، فيرتونخين ، روز.

خط الوسط: سيسوكو ، ديلي آلي ، إريكسن ، سون ، وينكس.

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خط الهجوم: هاري كين.

مانشستر سيتي

حارس المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: دانيلو ، لابورت ، أوتاميندي ، ميندي.

خط الوسط: دي بروين ، فيرناندينيو ، جوندوجان ، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج ، جابرييل خيسوس.