رياضة | نجم مانشستر يونايتد يحدد ناديه المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يحدد ناديه المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن اللاعب الإكوادوري أنطونيو فالنسيا ظهير أيمن مانشستر يونايتد الإنجليزي، حدد وجهته خلال الفترة المقبلة بعد الرحيل عن صفوف اليونايتد.

وذكر موقع JOE أن أنطونيو فالنسيا قام بإعادة تغريد لتغريدة نُشرت على تويتر من أحد المشجعين، يتمنى للاعب التألق فيب صفوف نادي دي سي يونايتد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وسينتهي عقد فالنسيا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري ولم يشارك اللاعب الإكواردوري كثيرًا تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير إلا في مباراة واحدة أمام نيوكاسل يونايتد بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

وارتبط اسم أنطونيو فالنسيا من قبل بالانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي ولكن يبدو أن اللاعب الإكواردوري حسم وجهته بالانضمام لصفوف فريق دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي ومزاملة نجم اليونايتد السابق، الإنجليزي واين روني.