رياضة | الزمالك يخطط لصفقة مميزة من الإسماعيلي

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يخطط مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع ظهير أيسر فريق الإسماعيلي، طارق طه، بداية من الموسم المقبل.

وتواصل الزمالك مع اللاعب طارق طه، للتعرف على رغبته قبل الدخول في مفاوضات مع الإسماعيلي حيث أبدى مدافع الدراويش ترحيبه بالانتقال للقلعة البيضاء، ولكنه اشترط أن تكون المفاوضات بشكل رسمي مع ناديه.

وكان كريستيان جروس قد طالب إدارة الزمالك بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر في ظل تراجع مستوى بهاء مجدي، والاعتماد على عبدالله جمعة.

ويمتد عقد طارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلي، مع النادي الأصفر لمدة 3 سنوات قادمة.