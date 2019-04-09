رياضة | صراع بين برشلونة و"كلوب" على روبين فينجارا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين برشلونة و"كلوب" على روبين فينجارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي في صراع شرس على ضم روبين فينجارا ظهير نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يصارع برشلونة على ضم فينجارا صاحب الـ19 عامًا باعتباره سيكون مستقبل الدفاع في السنوات المقبلة.

إطلاق اسم كريستيانو رونالدو على ملعب تاريخي

يستعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لتكريم سيكون الأكبر في تاريخه الحافل بالإنجازات.

وأوضح موقع "سبورت بابيل" الرياضي أن نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي يفكر في تغيير اسم ملعبه ليحمل اسم كريستيانو رونالدو، نظرا للإنجازات التي حققها "الدون" لاسيما مساهتمه بفوز البرتغال بكأس أمم أوروبا 2018 لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويحمل ملعب سبورتينج الكائن في العاصمة لشبونة اسم جوزيه ألفالادي، ويعد أكبر ملعب كرة قدم في البرتغال إذ يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج.

وفي حال صدقت التقارير فإن اسم الملعب الجديد سيحمل اسم "استاد سي آر 7" أو " سي آر 7 ألفالادي"، وبهذا يكون رونالدو قد حظي بأكبر تكريم في تاريخ بلاده، بعد أن سبق وحمل اسم مطار جزيرة ماديرا حيث مسقط رأسه.

وكان رونالدو قد انضم إلىة لشبونة في عمر 12 عاما عام 1997، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009، قبل أن يشد الرحال إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

خاميس رودريجيز مرفوض في بايرن وريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لعدم استعادة خاميس رودريجيز لاعب الفريق المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حصول الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونيخ، على جواز سفر إسباني، لن يغير أي شيء بالنسبة لخطط ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن رودريجيز في حالة عودته للريال لن يحتل مقعد غير أوروبي بقائمة الميرنجي بعد نيله جواز السفر المحلي، ورغم ذلك فإن ذلك لم يقنع زيدان بإعادة الكولومبي.

وأشارت أن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونيخ، لا يخطط هو الآخر لاستمرار النجم الكولومبي بفريقه خلال الموسم المقبل.

وكان رودريجيز رحل عن ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ في صيف 2017 معارًا لمدة موسمين، بعد أن خرج اللاعب الكولومبي من حسابات المدرب الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس بات هو الوجهة الأقرب الآن لرودريجيز في الموسم المقبل، بعد أن أبدى النادي الإيطالي اهتمامه بضم اللاعب.

زيدان يطيح بكيلور نافاس

كشفت صحيفة "ماركا" عن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريا لمدريد الإسباني قرر الاعتماد على تيبو كورتوا ولونين كحارسين أساسيين للفريق الموسم المقبل ليرحل كيلور نافاس في الصيف المقبل.

أشارت إلى أن كيلور نافاس جدد عقده مع ريال مدريد ولكن هذا ليس معناه بقاءه لأن زيدان يريد مزيدًا من الاستقرار الموسم المقبل ولا يريد أن تحدث مشاكل وجدل حول حراسة المرمى.

ريال مدريد ينهي صفقة أحلامه

اقترب إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هازارد وافق على مغادرة تشيلسي والانتقال إلى ريال مدريد مشيرة إلى أن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

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إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

حسم إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني مستقبله مع الملكي بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق رغم تفكيره في الرحيل قبل قدومه.

وذكرة صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيسكو قرر بشكل نهائي البقاء مع ريال مدريد بعد أن كان يفكر في الرحيل حال استمر سانتياجو سولاري مدرباً للفريق لأنه كان حبيساً لدكة البدلاء.

واستعاد إيسكو الهدوء والثقة منذ لحظة عودة زين الدين زيدان، فقد عاد للتشكيلة الأساسية مجدداً وشارك في آخر 3 مباريات سواء كأساسي أو بديل في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين.

ريال مدريد: مدافعنا بـ429 مليون إسترليني

رفض نادى ريال مدريد الإسبانى التفريط فى خدمات مدافعه الفرنسي رافائيل فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية"، فإن ريال مدريد سيطلب من الأندية الراغبة فى التعاقد مع فاران دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب والمقدره بـ429 مليون إسترليني، وهو ما سيجعل من المستحيل الحصول على خدماته.

وتتنافس عمالقة أندية أوروبا للحصول على خدمات المدافع الفرنسي صاحب الـ25 عاما، أمثال يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسي.

مالكوم يقلب الطاولة في برشلونة

خالف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب نادي برشلونة الإسباني التوقعات فيما يتعلق بوضعه داخل قلعة الكامب نو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه قبل شهر من الآن، لم يكن أحد يتوقع أن يصبح مالكوم أساسيًا في كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي.

وأوضحت الأحاديث في ذلك الوقت كانت تتجه نحو حاجة مالكوم للمزيد من الثقة والعمل لإثبات قدراته للمدير الفني لبرشلونة.

وأضافت أن مالكوم ثبت أقدامه مع برشلونة، وخاص أمس الثلاثاء أول مباراة له مع البلوجرانا في الليجا لمدة 90 دقيقة، بعدما كان خارج حسابات فالفيردي في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن الجناح البرازيلي سيلعب دورًا مهمًا في تشكيلة البارسا خلال الفترة الحاسمة من الموسم، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأشادت الصحيفة بأداء وتدخلات مالكوم في مباراة فياريال التي انتهت بتعادل الفريقين 4-4، وشهدت إحراز اللاعب البرازيلي لهدف وصناعة آخر.

ميسي يطارد كريستيانو رونالدو

عادل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى رقم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في قائمة هدافي الدوري الأوروبية الكبرى على مر التاريخ.

وأنقذ ليونيل ميسي برشلونة من فخ فياريال، بالتعادل بنتيجة (4/4)، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني، حيث أحرز الأرجنتيني الهدف الثالث لصالح فريقه.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن ميسي وصل إلى 414 هدفاً في الدوري الإسباني، ليتعادل بذلك مع كريستيانو رونالدو الذي يملك نفس العدد من الأهداف لكن في 3 دوريات مختلفة (الإنجليزي والإسباني والإيطالي).

وبات ميسي ورونالدو على رأس قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى عبر التاريخ، مع العلم أنهما أصبحا أول لاعبيْن يقتحمان حاجز الـ400 هدفًا إذ لم يسبقهما لهذا الإنجاز أي لاعب آخر.

يذكر أن برشلونة رفع رصيده للنقطة 70 معززاً بذلك صدارته للدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، مع الإشارة إلى أن الفريقين سيتواجهان يوم السبت المقبل.