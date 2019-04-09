رياضة | برشلونة يحسم موقفه من صفقتين ناريتين

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حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من إحدى الصفقات المطروحة على طاولة تعاقداته لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد راديو كاتالونيا أن برشلونة لا يضع فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد أولوية لتعزيز مركز الظهير الأيسر، وقد اخبر اللاعب بذلك.

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وأوضح الصحفي تشافي كامبوس: فيليبي لويس يعلم أنه لن يحمل قميص برشلونة الموسم القادم ، عندما ظهر إسم فيليبي كإحتمال لتدعيم الجهة اليسرى طلب من وكيل أعماله أن يسأل برشلونة عن صحة الإخبار ، إجابة برشلونة كانت أن إسم فيليبي لويس غير مطروح لتدعيم الجهة اليسرى للفريق.

وبشأن صفقة مدافع أياكس ماتياس دي ليخت ، أوضح راديو كاتالونيا أيضًا: تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة حول دي ليخت في الأسبوع الماضي هي نقطة مؤيدة لمجيء اللاعب إلى كامب نو، كل شيء يشير للتوقيع مع اللاعب.

كما تحدث أياكس بالفعل مع إيريك أبيدال ووكيل أعمال كارليس ألينيا للحصول على اللاعب على سبيل الإعارة.