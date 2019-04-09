رياضة | لويس سواريز يفاجئ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لويس سواريز يفاجئ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الدولي الأوروجوياني لويس سواريز يرغب في تجديد عقده مع نادية برشلونة في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن البرسا مازال يبحث عن المهاجم رقم 9 وخاصة بعد وصول الدولي الأوروجوياني إلى سن متأخر وليس له بديل كفء على مقاعد البدلاء، إلا أن الجميع يدرك أنه لا شبيه لسواريز، حيث أنه يقدم كل ما بوسعة من أجل برشلونة.

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ويمتلك سواريز عقد رفقة الفريق الكتالوني برشلونة ، حتي موسم 2021

وأكدت الصحيفة الإسبانية، على ان سواريز قد أبلغ بالفعل إدراة فريق البرسا منذ أسبوع من أجل التجديد، حيث قال : ماذا عني؟، أعتقد أنه أمرا مفروغا منه بالنسبة لتجديد عقدي

وأضاف سواريز: أن هذا الموسم لديه 23 هدفا ولديه 10 تمريرات حاسمة.