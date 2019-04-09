رياضة | ريمونتادا الأهلي المستحيلة.. صن داونز لا يخسر بفارق هدفين خارج ملعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمونتادا الأهلي المستحيلة.. صن داونز لا يخسر بفارق هدفين خارج ملعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت مهمة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا شبه مستحيلة بعد خسارة الذهاب بخماسية نظيفة نظرًا لقوة المنافس خارج أرضه.

ويستضيف الأهلي فريق صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويحتاج لريمونتادا بستة أهداف من أجل التأهل.

أرقام صن داونز خارج أرضه

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ولعب صن داونز خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 11 مباراة بواقع 990 دقيقة اهتزت شباكه فيها بـ6 أهداف فقط

ولم يخسر صن داونز خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا بفارق أكثر من هدف ففي المرتين اللتين خسرا فيهما أمام لوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي كانتا 2-1 و1-0.

وسقط صن داونز محليًا 4 مرات خارج ملعبه كانت أكبره أمام باروكا بهدفين نظيفين في ربع ربع نهائي كأس رابطة جنوب إفريقيا وكانت الهزائم الأخرى بفارق هدف وحيد أمام كيب تاون في نصف نهائي كأس "MTN" بهدف نظيف ثم تشيبا يونايتد بهدفين مقابل هدف، وخسر من كيب تاون مرة أخرى لكن فى الدوري بهدفين مقابل هدف.