رياضة | ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة من تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة من تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لتقديم عرض خلال الفترة المقبلة لنادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع حارسه الإسباني كيبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع Team talk أن ريال مدريد ينوي تقديم عرض خُرافي للحارس كيبا لإقناعه بترك تشيلسي بعد نهاية الموسم الجاري.

وبسبب عصيان كيبا لأوامر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي في لقاء مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ورفضه الخروج للتبديل، فإن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بات يفكر في بيع كيبا في صيف 2019.

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وبعدما فقد ريال مدريد الأمل في ضم الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد ووجود أنباء تُشير باقتراب الكوستاريكي كيلور نافاس من الرحيل عن ريال مدريد بالإضافة إلى هبوط مستوى البلجيكي تيبو كورتوا، فأصبح الريال مهتمًا بضم حارس مرمى في صيف العام الجاري.

ونجح كيبا فقط في الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي.

ويعد كيبا ثالث لاعب من تشيلسي يهتم الريال بضمه بعد رغبته في ضم البلجيكي إدين هازارد والفرنسي نغولو كانتي.