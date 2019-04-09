رياضة | الوحدة السعودي يفاوض "زغبة" لخلافة محمد عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة السعودي يفاوض "زغبة" لخلافة محمد عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي الوحدة السعودي عن حارس بديل للمصري محمد عواد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويفاوض الوحدة السعودي مصطفى زغبة حارس وفاق سطيف والمنتخب الجزائري.

وكان الاتحاد والهلال، قد أبديا في فترة سابقه رغبتها في التعاقد مع الحارس الجزائري.

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وساهمت مغالاة الإسماعيلي المصري، الذي طلب مبلغا يزيد عن الـ 8 ملايين دولار لبيع عواد، في عدم رغبة الوحدة السعودي، في ضمه.

وانتقل عواد للوحدة السعودي مطلع الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، حيث يمتد عقد الحارس مع الدراويش، لموسمين.

ويحتل الوحدة السعودي المركز السادس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 39 نقطة.