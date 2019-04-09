رياضة | أزمة في البوندسليجا بسبب تقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في البوندسليجا بسبب تقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منح الهدف الذي أحرزه لوكا يوفيتش في الثواني الأخيرة، آينتراخت فرانكفورت، الفوز على ملعب شالكه 2/ 1، السبت الماضي ، لكنه أثار أيضا جدلا بشأن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
وانتابت حالة من الغضب المدرب المخضرم لشالكه هوب ستيفينز، الذي يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت، بفعل هذا القرار.
وقال ستيفينز "لا أريد مناقشة اللحظات الأخيرة من المباراة، يمكنك قول الكثير من الأشياء كمشجع، لكن ليس كمدير فني حيث ستتعرض للعقاب".
الشيء الواضح هو أنه وفقا لـ"أوبتا" للاحصائيات فإن ضربة الجزاء التي حصل عليها فرانكفورت، لم تخل من الجدل، رغم أن الحكم ساشا ستيجيمان تمكن من مشاهدة إعادة لقطة ضربة الجزاء من خلال الإعادة التليفزيونية.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه ماركوس ميرك الخبير التحكيمي لشبكة "سكاي" التليفزيونية أنه يشعر بان ضربة الجزاء صحيحة.
وقال كاليجوري "أردت إبعاد الكرة لكني تعرضت للدفع من قبل لاعب في فرانكفورت لتلمس الكرة كتفي، ثم يدي، الكرة في البداية لمست كتفي، لا أعتقد أنه من المناسب احتساب ضربة جزاء في هذه الواقعة".
وسجل يوفيتش هدف الفوز لفرانكفورت في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة لينعش آمال فريقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الوقت الذي ازدادت فيه معاناة شالكه.
ولكن في الوقت الذي جذبت فيه ضربة الجزاء أنظار الكثيرين، فإن ميرك الخبيرة التحكيمي لشبكة سكاي يرى أن ستيجيمان تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لفرانكفورت في وقت سابق من المباراة بعدما تعرض انتي ريبيتش لدفعة واضحة من قبل جيفري بروما.
وكانت هناك أيضا حالة من الانزعاج في باير ليفركوزن بعد احتساب ضربة جزاء، نتيجة لمسة يد ضد ميتشيل فايزر، بعد اللجوء لتقنية الفار خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ضيفه لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وقال رالف رانجنيك مدرب لايبزيج "لم أكن لاحتسب مثل ضربة الجزاء هذه" مشيرا إلى أنه لم يتفهم مثل هذا القرار".
من جانبه قال ماركوس فينزيرل مدرب شتوتجارت مازحا "إذ كنت مسؤولا عن فريق في مثل هذا الموقف لكنت تعرضت لأزمتين قلبيتين".
وتعادل شتوتجارت صاحب المركز الثالث من القاع بهدف متأخر 1/ 1 مع نورنبرج صاحب المركز الثاني من القاع، حيث يرى الكثيرون أن هدف التعادل لشتوتجارت لم يكن من المفترض احتسابه.
وسجل أوزان كاباك هدف التعادل لشتوتجارت، لكن الهدف تم احتسابه بعد تأخر دقيقتين بعدما حاول أناستاسيوس دونيس أن يخبر الحكم بانه لم يكن متسللا خلال بناء الهجمة التي جاء منها الهدف.