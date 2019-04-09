رياضة | رسالة نارية من حارس برشلونة إلى مدرب إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من حارس برشلونة إلى مدرب إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني على توجيه رسالة للمدرب الإسباني خواكين كاباروس مدرب إشبيلية، بعد إعلان الأخير أنه مُصاب بسرطان الدم.

وكان كاباروس أعلن بعد مباراة إشبيلية وبلد الوليد، أنه مريض بسرطان الدم وأن هذا المرض لن يمنعه من تأدية عمله مع النادي الأندلسي.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن تير شتيجن وجّه رسالة لمدرب إشبيلية عبر حسابه في تويتر قائلًا له: نحن جميعًا نقاتل معك خواكين، عليك أن تكون قويًا أكثر وشجاع.

وكان خواكين كاباروس تولى مسؤولية تدريب إشبيلية خلفًا للإسباني بابلو ماكيين والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.