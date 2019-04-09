اونلاين | mo salah hd مباراة ليفربول وبورتو اليوم في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا liverpool HD

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو مباشرة مجانا اليوم، سنقدمها لكم في هذا الموضوع، كما سنعرض عليكم توقيت الثلاثاء، التي ستجمع الفريقين في سهرة اليوم، على أَرضية ملعب الأنفيلد، حيث يستقبل ليفربول الإنجليزي بورتو البرتغالي، في مباراة سيبحث من خلالها كل طرف، على تحقيق نتيجة إيجابية، تجعله قريب من التأهل إلى الدور القادم من مباريات دوري أبطال أوروبا 2019.

mo salah hd مباراة ليفربول وبورتو اليوم في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا liverpool HD

توقيت بداية ليفربول وبورتو الثلاثاء الموافق ل 8 أبريل 2019، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت لندن وغرينتش، الذي يوازي الساعة الثامنة من ليلة اليوم، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، الذي يصادف التاسعة مساءا بتوقيت مصر والسودان، في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

mo salah hd مباراة ليفربول وبورتو اليوم في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا liverpool HD