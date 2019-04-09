انت الان تتابع بيراميدز للزمالك: لن نفرط في السعيد لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
بيراميدز
كشف نادي بيراميدز، حقيقة أنباء انتقال عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق إلى الزمالك في الموسم المقبل، حيث كتب أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بشأن ما تردد مؤخرًا في أكثر من مناسبة عن إمكانية انتقال قائد فريق نادي بيراميدز عبد الله السعيد لنادي الزمالك بنهاية الموسم، يؤكد نادي بيراميدز على تمسكه الكامل بكل لاعبي الفريق، كما ينفي وجود أي نية للتفريط في أي من ركائز الفريق الأساسية بعد نهاية الموسم".
وواصل المتحدث الرسمي لبيراميدز: "يؤكد نادي بيراميدز على احترامه لكل الأندية المصرية، ولكنه بطبيعة الحال لا يضع أي أولوية تسبق مصلحة فريقه الذي يتطلع لاعتلاء منصات التتويج". وشهدت أزمة تجديد مع عبد الله السعيد فصولا كثيرة مع الأهلي، إلى أن مدد عقده مع المارد الأحمر، رغم توقيعه على عقود انضمامه الزمالك،
وواصل المتحدث الرسمي لبيراميدز: "يؤكد نادي بيراميدز على احترامه لكل الأندية المصرية، ولكنه بطبيعة الحال لا يضع أي أولوية تسبق مصلحة فريقه الذي يتطلع لاعتلاء منصات التتويج".
وشهدت أزمة تجديد مع عبد الله السعيد فصولا كثيرة مع الأهلي، إلى أن مدد عقده مع المارد الأحمر، رغم توقيعه على عقود انضمامه الزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء قرروا إيقاف السعيد، ثم انضم للدوري الفنلندي، ثم بعد ذلك انضم إلى الأهلي السعودي، ثم انضم صاحب الـ33 عامًا إلى بيراميدز في يناير الماضي بعد فسخ عقده بالتراضي مع الفريق السعودي.
ولعب السعيد 11 مباراة في الدوري هذا الموسم مع بيراميدز ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أخرى، ويحتل بيراميدز المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ 57 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثاني بـ 55 نقطة.
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