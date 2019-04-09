التفوق التاريخي يحفز ليفربول قبل صدام بورتو

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يتسلح ليفربول بتفوقه التاريخي الكاسح عندما يواجه بورتو اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأمل الريدز في الوصول للنهائي للموسم الثاني على التوالي

يستقبل ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء نظيره بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتأهل ليفربول إلى هذا الدور بعدما حل ثانيًا في دور المجموعات خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن ثم أطاح ببايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 بمجموع اللقاءين 3-1، أما بورتو فتصدر مجموعته متفوقًا على شالكة الألماني، وأطاح بروما الإيطالي في دور الـ16 بنتيجة 4-3 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

المواجهات المباشرة لم يسبق وأن خسر ليفربول أي مباراة أمام بورتو في 6 مواجهات سابقة، حيث حقق الانتصار في 3 مباريات والتعادل في مثلها. وبدوره لم يواجه بورتو أي فريق أكثر من ليفربول ولم يتمكن أمامه من تحقيق الانتصار، أما ثاني أكثر الفرق التي واجهها بورتو دون أن يحقق أمامها أي انتصار فهما زينيت سان بطرسبرج



لم يسبق وأن خسر ليفربول أي مباراة أمام بورتو في 6 مواجهات سابقة، حيث حقق الانتصار في 3 مباريات والتعادل في مثلها. المواجهات المباشرةلم يسبق وأن خسر ليفربول أي مباراة أمام بورتو في 6 مواجهات سابقة، حيث حقق الانتصار في 3 مباريات والتعادل في مثلها. وبدوره لم يواجه بورتو أي فريق أكثر من ليفربول ولم يتمكن أمامه من تحقيق الانتصار، أما ثاني أكثر الفرق التي واجهها بورتو دون أن يحقق أمامها أي انتصار فهما زينيت سان بطرسبرج ويوفنتوس، حيث واجههما في 4 مباريات سابقة. ليفربول

سجل النجم السنغالي ساديو ماني 69% من أهدافه في دوري أبطال أوروبا في الأدوار الإقصائية (9/13)، وبالنسبة للاعبين الذين سجلوا 10 أهداف على الأقل في المسابقة الأوروبية، لا يوجد لاعب يملك نسبة أعلى منه سوى الكرواتي إيفيكا أوليتش والذي سجل 70% من أهدافه في الأدوار الإقصائية (7/10). ليفربولسجل النجم السنغالي ساديو ماني 69% من أهدافه في دوري أبطال أوروبا في الأدوار الإقصائية (9/13)، وبالنسبة للاعبين الذين سجلوا 10 أهداف على الأقل في المسابقة الأوروبية، لا يوجد لاعب يملك نسبة أعلى منه سوى الكرواتي إيفيكا أوليتش والذي سجل 70% من أهدافه في الأدوار الإقصائية (7/10). وفي حال شارك ماني في مباراة اليوم، فستكون المباراة رقم 20 التي يخوضها في دوري أبطال أوروبا، وسبق وأن سجل 13 هدفًأ في 19 مباراة سابقة، ولا يوجد سوى 5 لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل أكثر من 13 هدفًا في أول 20 مباراة لهم في المسابقة الأوروبية، وهم أليساندرو ديل بيرو (14 هدفًا) ورود فان نيستلروي (16 هدفًا) وأندري شيفشينكو (14 هدفًا) وياري ليتمانين (14 هدفًا) وروبرتو سولدادو (16 هدفًا). Advertisements ومنذ بداية الموسم الماضي صنع جيمس ميلنر 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب آخر، ومنذ موسم 2003- 2004، لا يوجد سوى 3 لاعبين إنجليز تمكنوا من صناعة أكثر من 10 أهداف لفريق واحد وهم فرانك لامبارد مع تشيلسي وواين روني مع مانشستر يونايتد وستيفن جيرارد مع ليفربول. وسجل ليفربول 12 هدفًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم جميعها من داخل منطقة الجزاء، وهو الفريق الوحيد المتبقي في المسابقة الذي لم يسجل أي أهداف من خارج منطقة الجزاء، وبدوره اهتزت شباك بورتو بـ9 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، جميعها أيضًا من داخل منطقة الجزاء. وتمكن ليفربول في آخر 5 مرات وصل فيها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من تجاوز هذا الدور في 4 مرات، وفشل فقط في التأهل في موسم 2008- 2009 بالسقوط أمام تشيلسي بمجموع المباراتين 5-7. بورتو

يتطلع مهاجم بورتو موسى ماريجا إلى أن يصبح رابع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 7 مباريات متتالية بدوري الأبطال بعد كل من إدينسون كافاني ورود فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو. بورتويتطلع مهاجم بورتو موسى ماريجا إلى أن يصبح رابع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 7 مباريات متتالية بدوري الأبطال بعد كل من إدينسون كافاني ورود فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو. وفشل بورتو في الفوز بأي مباراة من آخر 12 لقاء خاضها خارج ميدانه في الأدوار الإقصائية حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر 8 لقاءات أخرى، وذلك منذ التغلب على ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف في عام 2004، وحينها فاز الفريق البرتغالي باللقب تحت قيادة جوزيه مورينيو. تصريحات يورجين كلوب مدرب ليفربول

"نمر بفترة جيدة للغاية، وجميع اللاعبين في حالة فنية عالية، يمكن أن نرى ذلك في التدريبات، ولكن باقي الفرق مميزة أيضًا، نعم نملك مستقبلنا في أيدينا، ولكن نفس الأمر مع باقي الفرق، تطورنا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وخاصة في تلك البطولة، تقدمنا بعض الخطوات السنوات الماضية، وتطور اللاعبون مع التحديات". تصريحات يورجين كلوب مدرب ليفربول"نمر بفترة جيدة للغاية، وجميع اللاعبين في حالة فنية عالية، يمكن أن نرى ذلك في التدريبات، ولكن باقي الفرق مميزة أيضًا، نعم نملك مستقبلنا في أيدينا، ولكن نفس الأمر مع باقي الفرق، تطورنا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وخاصة في تلك البطولة، تقدمنا بعض الخطوات السنوات الماضية، وتطور اللاعبون مع التحديات". "قدمنا مستويات طيبة في الدوري الأوروبي حتى نهائي بازل، وكذلك قدمنا مستويات طيبة، الموسم الماضي، في دوري أبطال أوروبا حتى نهائي كييف، حظينا بلحظات إيجابية في المسابقتين أكثر من السلبية، وهذا سيساعدنا هذا الموسم".

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