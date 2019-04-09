انت الان تتابع ثروت سويلم: القيادات العليا أصرت على دعم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

جماهير الأهلي

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، إن ملعب برج العرب بالإسكندرية قد يشهد حضور 30 ألف مشجع لدعم الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج للفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل إلى نصف نهائي المسابقة. جاء ذلك في تصريحات عبر قناة «نايل سبورت»، مساء الإثنين، قال فيها: «القيادات العليا أصرت على دعم الأهلي في المسابقة القارية بنقل مباراته من السويس لبرج العرب».

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وواصل سويلم، حديثه قائلًا: «كان من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة في السويس بحضور 10 آلاف مشجع، لكن النادي كان حريصًا على خوض مبارياته على برج العرب، وجاءت نتيجة لقاء الذهاب عكس التوقعات، وتقرر نقل اللقاء لبرج العرب». واختتم المدير التنفيذي للجبلاية: «الأهلي طلب حضور 60 ألف من جماهيره،