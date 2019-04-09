انت الان تتابع القيعي: الأهلي واجه صن داونز تحت تأثير «التخدير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
الأهلي وصن دوانز
كشف عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الخسارة المُذلة التي وقع فيها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من نظيره صن داونز، جاءت لأسباب أخرى بعيدة عن الفنيات، مؤكدًا خلال تواجده في برنامج «ملك وكتابة»، أن الفريق الأحمر لعب أمام منافسه الجنوب إفريقي وهو في حالة «تخدير»، وأوضح القيعي: «الأهلي دفع ثمن حالة الإجهاد التي ضربت لاعبيه وجهازه الفني بسبب تتابع المباريات وحالة ملعب برج العرب التي خاض عليها الفريق مبارياته وتسببت في كشف الفريق لمحللي صن داونز».
وتحدث القيعي عن حضور محلل الأداء الفني الخاص بفريق صن داونز إلى مصر لمشاهدة مباراتي الأهلي مع الزمالك والاتحاد السكندري ببطولة الدوري من ملعب برج العرب، قائلًا: «محلل الأداء لمس نقاط ضعف الأهلي والحالة البدنية للفريق والإجهاد بسبب اللعب فوق هذه الأرضية وما تسببه من متاعب». النادي الأهلي
النادي الأهلي سيخوض مواجهة الإياب، يوم السبت المقبل، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، بعدما سقط بخماسية نظيفة (سجلها ثيمبا زواني، ووايني أريندسي، وريكاردو ناسيمينتو، وجاستون سيرينو، وفاكاماني ماهلامبي)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، يوم السبت الماضي.
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