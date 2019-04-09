شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام مميزة للساحر هازارد في فوز تشيلسي بالديربي اللندني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق تشيلسي انتصارًا هامًا مساء أمس الإثنين، في ختام مباريات الجولة 33 للبريميرليج، وذلك عندما تغلب على ضيفه، ويستهام يونايتد، بهدفين دون مقابل، في ديربي لندني تمكن من خلاله البلوز في الوصول إلى المركز الثالث بجدول الترتيب مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

إيدن هازارد كان بطل المباراة دون منازع بتسجيله هدفي المباراة، وتقديمه أداءً أكثر من ممتاز بتفوقه كذلك في صناعة الفرص والمراوغات على كل اللاعبين في الملعب، مقدمًا واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ما لم تكن الأفضل على الإطلاق.

تألق هازارد يوم أمس تحقق معه العديد من الأرقام المميزة على المستوى الشخصي أو على مستوى النادي، سنستعرضها في السياق التالي.

الموسم الأفضل

لا يكون الموسم الأفضل لتشيلسي مع ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب البريميرليج، لكن البلجيكي إيدن هازارديقدم واحد من أفضل مواسمه بقميص النادي، والأفضل على الإطلاق من حيث المساهمات التهديفية.

هازارد سجل هدفين في مباراة الأمس ليرفع إجمالي رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 19 هدف في مختلف البطولات (16 في البريميرليج)، مع 12 تمريرة حاسمة، خلال 42 مباراة لعبها مع تشيلسي، معادلًا افضل سجل له على مستوى الرصيد التهديفي في موسم مع النادي (19 هدف في مختلف البطولات خلال موسم 2014/2015)، ويصبح على بعد هدف واحد أو تمريرة حاسمة واحدة من معادلة افضل موسم له من حيث المساهمة التهديفية (32 مساهمة تهديفية خلال موسم 2012/2013: سجل 13 وصنع 19)

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الأكثر مساهمة تهديفيًا في البريميرليج هذا الموسم

28 مساهمة تهديفية هو الرقم الأكبر للاعب في البريميرليج هذا الموسم، وهو الرقم الذي حققه إيدن هازارد بعد 33 جولة في المسابقة، بتسجيله 16 هدف وصناعته 12 هدف، وهما أفضل أرقامه على مستوى التسجيل والصناعة خلال موسم واحد في البريميرليج مع تشيلسي، مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

هازارد متفوق على نجوم المسابقة مثل سيرخيو اجويرو (26 مساهمة تهديفية: سجل 19 وصنع 7)، محمد صلاح (25: سجل 18 وصنع 7) ورحيم سترلينج (24: سجل 15 وصنع 9).

الوصول لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ تشيلسي

سجل هازارد هدفين رقم 107 و108 بقميص البلوز في مختلف البطولات من إجمالي 342 مباراة لعبها البلجيكي مع النادي اللندني، ليدخل في سجل أفضل الهدافين في تاريخ النادي.

هازارد عادل السجل التهديفي لجورج هيلسدون، ليصبح الهداف التاريخي التاسع للبلوز في قائمة لا تضم سوى أساطير النادي الإنجليزي وعلى رأسهم لاعب الوسط الإنجليزي فرانك لامبارد (الهداف التاريخي للبلوز: 211 هدف).

التفوق تهديفيًا على أرقام النجوم الكبار في عهد البريميرليج

وصل هازارد لهدفه رقم 85 في البريميرليج في المباراة رقم 240 له في موسمه السابع في المسابقة. ويقدم البلجيكي أفضل موسم له على مستوى التهديف في البريميرليج، مما جعل إجمالي رقمه التهديفي في المسابقة يتجاوزه الكثير من الأسماء الكبيرة مثل لويس سواريز (69)، إيريك كانتونا (70)، كارلوس تيفيز (84)، كريستيانو رونالدو (84 هدف في 196 مباراة)، ويعادل أرقام هدافين كبار في المسابقة مثل فيرناندو توريس (85 هدف في 212 مباراة) ولويس ساها، بالإضافة لإرتقائه هذا الموسم إلى المركز الثاني في سجل أفضل الهدافين البلجيكيين في عهد البريميرليج، خلف مواطنه ومهاجم مانشسيتر يونايتد، روميلو لوكاكو (113 هدف)