تتويج منتخب كلية التربية بسيئون بطلا لبطولة الجامعة لكرة القدم

جرت عصر الأثنين المباراة النهائية لبطولة جامعة سيئون لكرة القدم بحضور ممثل رئاسة الجامعة الدكتور محمد العمودي والدكتور رياض منقوش. حيث التقى في النهائي منتخب كلية التربية بسيؤن ومنتخب كلية العلوم التطبيقية في مباراة كرنفالية وممتعة استمتع بها الجمهور الحاضر على ملعب الشهيد جواس بسيئون. ودخل منتخب كلية التربية بسيئون بعزيمة كبيرة على الفوز وسجل الهدف الأول في بداية المباراة عن طريق اللاعب ادريس سويدان. وفي نهاية الشوط الأول سجل اللاعب عبدالمجيد بن علي الحاج الهدف الثاني لمنتخب كلية التربية بسيئون في الشوط الثاني من المباراة. Advertisements وسجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب سالم مديرك لتنتهي بعدها المباراة بفوز منتخب كلية التربية بسيؤن بثلاثية نظيفة. وبذلك تم تتويج منتخب كلية التربية بسيؤن بكأس البطولة والميداليات الذهبية وتتويج كلية العلوم التطبيقية بكأس الوصافة والميداليات الفضية من قبل رئاسة الجامعة ممثلة بالدكتور محمد العمودي. وتحصل النجم عبدالمجيد سعيد بن علي الحاج على جائزة أفضل لاعب في المباراة وذلك عطفآ على المستوى المثالي الذي قدمه اللاعب بالأضافة إلى تسجيله الهدف الثاني في المباراة. حضر المباراة نائب العميد لشؤون الطلاب بكلية التربية الدكتور حسن بن سميط وكذلك الدكتور عبدالقادر الحبشي.

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