رضا يحقق أول ميدالية للتجديف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ضمن بطولة آسيا للصالات الداخلية والتي اختتمت أخيرا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتعد ميدالية رضا، أول ميدالية دولية في رياضة التجديف، وتأتي كانطلاقة إيجابية لاتحاد اللعبة الذي أسس هذا العام برئاسة محمد حضراوي.

وأشاد مدرب المنتخب السعودي، البريطاني ويليام باري بإمكانات رضا، وتطورها منذ ممارسته التجديف عندما كان في جامعة كامبريدج ببريطانيا.