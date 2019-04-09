فوساتي: درسنا نقاط قوة وضعف الإيرانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف المدير الفني لفريق الأهلي، الأوروجوياني خورخي فوساتي بصعوبة مواجهة اليوم أمام بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

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وقال فوساتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة للغاية أمام منافس قوي يمتلك عددا من اللاعبين المميزين في كل المراكز، مؤكدا في الوقت نفسه عمله في الفترة الماضية على دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

وأشار فوساتي إلى أن استمرار الدفع بمجموعة واحدة من اللاعبين سينعكس بالسلب على لياقتهم البدنية وجاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، متمنيا أن يقدم فريقه عروضا جيدة اليوم يتوجها بتحقيق الفوز.

من جانبه قال المدافع حسين عبدالغني إن فريقه يستهدف خطف إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16. وأضاف في المؤتمر الصحفي أمس «هدفنا تحقيق الفوز في أكبر عدد من المباريات والتأهل عن المجموعة الرابعة لدور الـ16. سنخوض اليوم لقاء صعبا للغاية ومصيريا، ونتمنى أن نوفق في كسب الجولة، خاصة في ظل جاهزية الفريق لتقديم عرض قوي خلال المباراة، رغم أننا لعبنا عددا من المباريات الصعبة والمتتالية بمختلف البطولات خلال الفترة الماضية».