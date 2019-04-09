السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
اعترف المدير الفني لفريق الأهلي، الأوروجوياني خورخي فوساتي بصعوبة مواجهة اليوم أمام بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.
وقال فوساتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة للغاية أمام منافس قوي يمتلك عددا من اللاعبين المميزين في كل المراكز، مؤكدا في الوقت نفسه عمله في الفترة الماضية على دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس.
وأشار فوساتي إلى أن استمرار الدفع بمجموعة واحدة من اللاعبين سينعكس بالسلب على لياقتهم البدنية وجاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، متمنيا أن يقدم فريقه عروضا جيدة اليوم يتوجها بتحقيق الفوز.
من جانبه قال المدافع حسين عبدالغني إن فريقه يستهدف خطف إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16. وأضاف في المؤتمر الصحفي أمس «هدفنا تحقيق الفوز في أكبر عدد من المباريات والتأهل عن المجموعة الرابعة لدور الـ16. سنخوض اليوم لقاء صعبا للغاية ومصيريا، ونتمنى أن نوفق في كسب الجولة، خاصة في ظل جاهزية الفريق لتقديم عرض قوي خلال المباراة، رغم أننا لعبنا عددا من المباريات الصعبة والمتتالية بمختلف البطولات خلال الفترة الماضية».
كانت هذه تفاصيل خبر فوساتي: درسنا نقاط قوة وضعف الإيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.