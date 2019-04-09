الاتحاد يبحث عن أول فوز على لوكوموتيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستهدف الاتحاد كامل نقاط لوكوموتيف الأوزبكي عندما يستضيفه اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في إطار مباريات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، وذلك حتى يسهل له فك الاشتباك الذي تشترك فيه فرق المجموعة (الاتحاد ولوكوموتيف والوحدة الإماراتي والريان القطري) حيث تتساوى جميعها في الرصيد النقطي بواقع 3 نقاط لكل فريق، فيما تتفاوت حصصها في عدد الأهداف.

وبجانب بحثه عن صدارة المجموعة، يبحث الاتحاد عن تحقيق أول فوز على لوكوموتيف، حيث سبق وأن واجهه مرتين في نسخ سابقة وانتهت المباراتين بنتيجة واحدة وهي التعادل1 - 1.

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ويدخل الاتحاد اللقاء بنشوة فوزه العريض محليا عندما تغلب على الباطن 4 - 1 في الجولة الـ 26 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الاتحاد افتتح مشواره في النسخة الحالية بفوز كبير في أرضه على الريان القطري 5 - 1، رغم أنه خاض المباراة في غياب جماهيره تنفيذا لعقوبة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد القاري، ثم خسر في الجولة الثانية أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة كبيرة بلغت 1 - 4.

ويلتقي اليوم ضمن المجموعة نفسها، الوحدة والريان على ملعب الثاني في قطر.