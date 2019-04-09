شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف المستحقات الشهرية قبل موقعة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر لاعبو الزمالك خلال الساعات المقبلة، صرف القسط الشهرى الخاص برواتبهم على هامش الاستعدادات لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى ستقام على ستاد الجيش بالسويس، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

كانت بعثة فريق الزمالك قد عادت من المغرب فى الرابعة من مساء أمس الإثنين، إلى القاهرة، وحصل بعد ذلك اللاعبين على راحة سلبية قبل بداية الاستعدادات اليوم الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض لمواجهة المصرى القادمة.

وكان الفريق الأبيض قد تعادل سلبيا مع حسنية أغادير المغربى فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يلتقى الفريقان يوم الأحد القادم على استاد الجيش بالسويس فى العودة.