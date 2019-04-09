شكرا لقرائتكم إيتو وتوريه وحجى يحضرون قرعة أمم أفريقيا تحت سفح الأهرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية يوم الجمعة المقبلة تحت سفح الأهرامات وسط حضور كبير من قبل مسئولى الاتحاد الافريقى ونجوم القارة السمراء أمثال المغربى مصطفى حجى ووالإيفوارى يايا توريه، والأسطورة الكاميرونية صامويل ايتو. ويقوم إيتو وعماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق بسحب قرعة أمم افريقيا، فيما سيغيب أيضًا عيسى حياتو رئيس الاتحاد القارى السابق نظرًا لعدم توجيه الدعوة له من كاف.

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