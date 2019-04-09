شكرا لقرائتكم اجتماع أمنى لحسم عدد الجماهير فى مباراة الأهلى وصن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يُعقد اليوم الإجتماع الأمنى لمباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى، المقرر لها السبت المقبل على ستاد برج العرب، من أجل حسم عدد الجماهير النهائى فى المباراة.. ويشهد الاجتماع حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومندوب من النادى الأهلى والقيادات الأمنية والعسكرية بالإسكندرية.
وطلب الأهلى حضور 60 ألف مشجع فى المباراة، وحدد أسعار التذاكر بـ10 جنيهات فقط لتحفيز الجماهير على الحضور.
يذكر أن الاهلى خسر مباراة الذهاب بنتيجة 5 /0، ويحتاج للفوز بنتيجة 6 /0 للتأهل إلى نصف النهائى.
وكشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك محاولات تجرى مع الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير فى مباراة الأهلى وصن داونز السبت المقبل على ستاد برج العرب.
قال سويلم لـ" الخليج 365" إن الأمن حريص على دعم جميع الأندية المصرية خاصة فى المهام الخارجية، موضحا أن هناك اجتماعات أمنية غدا لحسم عدد الجماهير فى مباراة الأهلى وصن داونز.
تابع أن الحضور الجماهير سيزيد عن 10 آلاف مشجع ، وربما يصل العدد إلى 30 ألف مشجع لحاجة الفريق الأحمر إلى جماهيره فى هذه المباراة المصيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع أمنى لحسم عدد الجماهير فى مباراة الأهلى وصن داونز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.