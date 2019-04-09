شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الشباب محور التنمية المستدامة 2030 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن الاستثمار فى الشباب وتمكينهم أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الشباب أساس ومحور رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى الاجتماعى ecosoc، والذى يأتى تحت عنوان "إدماج وتكمين ومساواة الشباب" ويناقش المنتدى عددا من الموضوعات أهمها "النمو الاقتصادى والعمل اللائق - التعليم الجيد - الحد من أوجه عدم المساواة - قضايا السلام والأمن والعدل - قضايا المناخ - دور المؤسسات المعنية بالشباب وتعظيم مشاركتهم لتحقيق أهداف التنمية".

ويرأس الدكتور أشرف صبحى الوفد المصرى، الذى يتكون من الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، ومجموعة من الشباب من وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية وشباب من المشاركين بمنتدى شباب العالم wyf ومجموعة متميزة من شباب غير حكوميين.

وجاء فى نص كلمة "وزير الشباب والرياضة" أن الشباب هم أهم شريك فى وضع ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة للبلاد، وأن مصر لديها قاعدة ديموغرافية واسعة من الشباب والتى تمثل نحو 65% من سكانها، وهى نسبة لا يمكن إهمالها، ولذلك يعد الاستثمار فى الشباب وتمكينهم أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وٱضاف "صبحى" أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لضمان المشاركة الكاملة للشباب المصرى وتعزيز تمكينهم فى كل من المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مثل البرامج التدريبية التى تستهدف إعداد الشباب المصرى وتأهيله لمتطلبات سوق العمل الأساسية واستخدام أحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية، تماشياً مع دعم الدولة المصرية المستمر لتمكين الشباب و التطوير من قدراتهم بشكل إيجابى فى شتى المجالات.

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كما أشار "وزير الشباب والرياضة" إلى أن الوزارة أطلقت حملة بعنوان "التطوير والتغيير" تهدف إلى سد الفجوة فى المهارات داخل سوق العمل المصرية، فضلاً عن الأنشطة الهادفة إلى تمكين النشء والشباب المصرى في مراكز الشباب والأندية الرياضية عن طريق تخصيص خمسة مقاعد عضوية للشباب تحت سن الأربعين بمجالس الإدارة بمختلف مراكز الشباب على النحو المنصوص عليه من الدولة، مضيفاً أن مصر تمتلك نحو 4260 مركز شباب لتوفير الثقافة الرياضية والبرامج الخاصة بتعزيز الدور السياسى والاجتماعى للشباب.

وأطلقت الوزارة مبادرة لتمكين الشابات لسوق العمل فى العديد من مراكز الشباب، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من المصفوفة الوطنية للشباب وهى عبارة عن منصة تشمل جميع البرامج والخطط التى تنفذها الوزارة لتحقيق وصول اسهل للشباب للمشاركة فى برامجها المختلفة.

وفى ختام كلمته أكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة الدائم أن يكون الشباب هم أساس ومحور رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية عقد الدكتور أشرف صبحى جلسة تفاعلية عن الشباب المحور الرئيسى للتمنية المستدامة فى مصر، وقدم عرضا لأنشطة الوزارة التى تدعم التمكين الاقتصادى للشباب والحصول علي العمل اللائق وتعزيز المشاركة المجتعية والسياسية وتنمية روح العمل التطوعى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.