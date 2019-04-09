شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد إبراهيم عاد ليبدع فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمد إبراهيم، لاعب نادى الزمالك، يقترب بقوة من العودة إلى التشكيل الأساسى للقلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، فى ظل المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال مشاركته فى الدقائق الأخيرة من مباراة حسنية أغادير والتى انتهت بالتعادل السلبى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية.

محمد إبراهيم الشهير بـ"هيما" لاعب يمتلك مهارات قوية، فضلا عن عنصر المراوغة التى تربك الخصم، حيث من المنتظر أن يعطيه جروس الفرصة للظهور بأفضل أداء خلال المرحلة المقبلة ليعود إلى تألقه مرة أخرى بعد غياب. ويرصد الخليج 365 لقطات لمحمد إبراهيم فى الملعب وخارجه مع عائلته فى الصور التالية:

Advertisements



محمد إبراهيم يحيى الجماهير



محمد إبراهيم فى الجيم



محمد إبراهيم و زوجته



محمد إبراهيم و صديقه الحارس محمود جنش