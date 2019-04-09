شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أمنى بالإسكندرية اليوم لحسم عدد الجماهير فى مباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد اليوم الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السبت المقبل على استاد برج العرب، من أجل حسم عدد الجماهير النهائى فى المباراة.. ويشهد الاجتماع حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومندوب من النادى الأهلى والقيادات الأمنية والعسكرية بالإسكندرية.

وطلب الأهلى حضور 60 ألف مشجع فى المباراة، وحدد أسعار التذاكر بـ10 جنيهات فقط لتحفيز الجماهير على الحضور.

يذكر أن الاهلى خسر مباراة الذهاب بنتيجة 5 /0، ويحتاج للفوز بنتيجة 6 /0 للتأهل إلى نصف النهائى.