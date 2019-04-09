شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو وعماد متعب يسحبان قرعة بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات وسط حضور كبير من قبل مسئولى الاتحاد الأفريقى ونجوم القارة السمراء، أمثال المغربى مصطفى حجى والإيفوارى يايا توريه، والأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.

ويقوم إيتو وعماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق بسحب قرعة أمم أفريقيا، فيما سيغيب أيضًا عيسى حياتو رئيس الاتحاد القارى السابق نظرًا لعدم توجيه الدعوة له من كاف.