ترجمة: أحمد أبوعقيل
قال السنغالي سديو ماني مهاجم ليفربول أن بورتو قد تحسن منذ ذلك منذ العام الماضي وأتوقع معركة أكثر صرامة هذه المرة.
ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيرة بورتو البرتغالي في مباراة الذهاب من دور الثمانية في أنفيلد اليوم الثلاثاء.
وتأتي المباراة بعد حوالي 13 شهرًا من تسجيل الريدز 5-0 في مجموع المباراتين ضد نفس المنافسين في دور الـ 16 من الدور الأخير.
وأكد ماني على ضرورة العمل بجد وان نبذل كل ما في وسعنا للتأهل الدور المقبل خاصة ان بورتو أصبح أقوى قليلاً من حيث تشكيلته، ولكن لدينا ذكريات طيبة بفوزهم من خلال الفوز الكبير العام الماضي، ولكن سنحاول نسيان ذلك والتركيز على هذا الموسم
كانت هذه تفاصيل خبر ماني يحفز زملائه ويطالبهم بنسيان خماسية العام الماضي ضد بورتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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