ليفربول يواجه بورتو فى مباراة "الثأر".. صراع عربي بين صلاح وإبراهيمي وفان دايك يطمح في المشاركة

كتب: أحمد أبوعقيل

يخوض فريق ليفربول الإنجليزى، اختباراً صعباً عندما يستضيف نظيره بورتو البرتغالى فى التاسعة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحجز ليفربول مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات دور الـ 16، بينما تأهل بورتو للدور ذاته بعد فوزه على روما الإيطالى بنتيجة 4/3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويلتقى ليفربول نظيره بورتو فى مسابقة دورى أبطال أوروبا للعام الثانى على التوالى، بعدما سبق وأن التقيا فى دور الـ 16 بالنسخة الماضية من منافسات البطولة.

وحقق فريق ليفربول فوزاً كاسحاً على مضيفه بورتو البرتغالى بخمسة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدراجاو"، فى ذهاب دور الـ16، وجاءت خماسية ليفربول عن طريق نجومه الثلاثة محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، وساديو مانى الذى سجل 3 أهداف "هاتريك"، فى الدقائق 25، 29، 53، 70 و 85 من عمر المباراة.

وينتظر عشاق ليفربول تألق محمد صلاح فى مباراة اليوم، بعدما سجل هدفاً رائعاً كان نقطة التحول فى مباراة ساوثهامبتون الماضية، وهو الهدف الذى أنهى به صيامه عن التهديف لثمانى مباريات فى مختلف المسابقات، منها ست مباريات متتالية فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



مشاركة فيرجيل وعودة جوميز

أبدى يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي ثقته في قدرة صخرة دفاع الفريق فيرجيل فان ديك وجورجينيو فينالدوم على التعافي من الإصابة والمشاركة أمام بورتو.

والثنائي الدولي الهولندي من بين عدة لاعبين تعرضوا لإصابات عقب الانتصار 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز الجمعة الماضي.

وقد يشارك قلب الدفاع جو غوميز، الذي غاب منذ ديسمبر الأول بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في الساق، في مباراة بورتو بينما لا يزال صانع اللعب آدم لالانا يتعافى من مشكلة عضلية.

كلوب : بورتو ستحاول الثأر

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قال يورجن كلوب، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أن اللقاء مجددا مع بورتو سيكون ثأريا بالنسبة للفريق البرتغالي، وقال إن "أي أحد لديه فكرة عن كرة القدم لن يرغب في مواجهة بورتو."

وأشاد المدرب الألماني بالفريق البرتغالي، وخاصة بعد إقصائه فريق روما الإيطالي، معتبرا أن اللقاء سيكون "مواجهة أوروبية حقيقية".

وأكد كلوب أن على لاعبي ليفربول : "مواجهة بورتو بنفس الاحترام بالضبط، إنه فريق ذو خبرة كبيرة، إنه فريق قوي حقًا".

مواجهه عربية بين صلاح وياسين ابراهيمي

سيلتقي كلا من المصري محمد صلاح والجزائري ياسين براهيمي وجها لوجه خلال مباراة االتي ستقام اليوم.

مدرب بورتو: لا نفكر في الثأر

قال سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو إن الفريق لا يفكر في الثأر قبل مواجهة ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسحق ليفربول منافسه بورتو 5-صفر في مجموع مباراتي دور الستة عشر الموسم الماضي وسجل فريق المدرب يورغن كلوب كل أهدافه في مباراة الذهاب في البرتغال.

وأشار كونسيساو أن لكل مباراة قصتها المختلفة. لن تؤثر أي نتائج سابقة على مشوار فريقي، ولا يجب أن نفكر فيما حدث العام الماضي، يتعين أن نستمتع بهذا التحدي.