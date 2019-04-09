فيديو.. أحمد عفيفي يرد علي تصريحات القيعي بعد سقوط الاهلي أمام صنداونز

حرص احمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز علي التعليق علي تصريحات عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الاهلي بعد الخسارة الثقيلة امام صنداونز الجنوب افريقي في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا .

وقال عفيفي عبر صفحته الرسمية علي

موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " بشمهندس عدلي القيعي .. تحية طيبة وبعد ، حضرتك قلت في برنامج ملك وكتابة ان الساعة البيولوجية اثرت على لاعيبة الاهلي في مباراتهامام صنداونز في جنوب افريقيا، الساعة الآن ١٢:٥٩ صباحا في مصر و ١٢:٥٩ صباحا برضه في جنوب افريقيا، مفيش فرق توقيت، تقبل وافر الاحترام " .

وكان القيعي قد أكد في تصريحات تليفزيونية لقناة الاهلي ان الساعة البيلولجية وتوقيت لعب مباراة صنداونز لعبا دوراً كبيراً في الخسارة بخماسية " .