بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

اثارت الانباء التي ترددت عن توصل نادي الزمالك لاتفاق رسمي مع نادي بيراميدز علي انتقال عبد الله السعيد لصفوف الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية جدلاً واسعاً مساء امس .

وعلق احمد عفيفي المتحدث الرسمي لبياميدز علي التقارير التي اكدت انتقال السعيد للزمالك قائلاً : "

بشأن ما تردد مؤخرًا في اكثر من مناسبة عن امكانية انتقال قائد فريق نادي بيراميدز عبد الله السعيد لنادي الزمالك بنهاية الموسم، يؤكد نادي بيراميدز على تمسكه الكامل بكل لاعبي الفريق، كما ينفي وجود أينية للتفريط في أي من ركائز الفريق الاساسية بعد نهاية الموسم ".

وأضاف : " يؤكد نادي بيراميدز على احترامه لكل الأندية المصرية ولكنه بطبيعة الحال لا يضع اي اولوية تسبق مصلحة فريقه الذي يتطلع لاعتلاء منصات التتويج ".

وأختتم المتحدث الرسمي لبيراميدز : " يهيب نادي بيراميدز بكل السادة الصحفيين تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص النادي" .