رياضة | حقيقة عودة جوزيه لتدريب الأهلي خلفا لـ"لاسارتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة عودة جوزيه لتدريب الأهلي خلفا لـ"لاسارتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن إمكانية الاستعانة بالبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق، بصورة مؤقتة لنهاية الموسم، قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مسؤولو الأهلي أنه لا صحة للاستعانة بجوزيه ولم يتفاوض محمود الخطيب رئيس النادي أو أي مسؤول مع مانويل جوزيه للعودة لقيادة الفريق.

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وأضاف مسؤولو الأهلي أن مجلس الإدارة استقر على بقاء المدرب الحالي، الأوروجوياني مارتن لاسارتي حتى إشعار آخر".

وتلقى الأهلي أثقل هزيمة في مشاركاته القارية أمام صن داونز بخماسية دون رد في جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي، وأصبح الفريق بحاجة لمعجزة بالفوز بفارق 6 أهداف للتأهل لنصف النهائي.

وتولى مارتن لاسارتي، قيادة الأهلي خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عقب ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا والخروج من البطولة العربية.