رياضة | فان ديك يفاجئ الجميع ويصوت لنجم السيتي في جائزة الأفضل بإنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان ديك يفاجئ الجميع ويصوت لنجم السيتي في جائزة الأفضل بإنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فيرجيك فان ديك، مدافع ليفربول، أنه منح صوته لنجم مانشستر سيتي، كلاعب العام، في استفتاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا.

وفان ديك هو أحد المرشحين لحصد الجائزة بعدما ساعد ليفربول على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أحرز سترلينج 15 هدفا في الدوري مع سيتي، الذي يتنافس بقوة لحصد اللقب أيضا.

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وقال فان ديك للصحفيين "منحت صوتي لرحيم سترلينج، أعتقد أنه يستحق، لقد قدم موسما رائعا، كنت يمكن أن أمنح صوتي لبرناردو سيلفا أيضا أو مجموعة من لاعبي مانشستر سيتي، لكن أعتقد أني أتحلى بالأمانة، أعتقد أنه تطور كثيرا كلاعب".

وتمنع لوائح رابطة المحترفين اللاعبين من التصويت لزملائهم في الفريق ذاته.

ولا يزال ليفربول، الذي خرج بشباك نظيفة في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، ينافس على حصد لقب دوري أبطال أوروبا وسيواجه بورتو في ذهاب دور الثمانية اليوم الثلاثاء.