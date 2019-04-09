رياضة | 3 مفاجآت نارية تقرب بوجبا من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مفاجآت نارية تقرب بوجبا من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الدولي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بات قريبا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في الصيف المقبل.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" إن هناك 3 مؤشرات تضع بوجبا على طريق النادي الملكي، أهمها قناعة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بقدرات اللاعب الفرنسي الدولي، والإشادة سابقا بقدرته على أداء المهام الدفاعية والهجومية بكفاءة تامة.

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وأضافت المجلة الفرنسية أن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب اليونايتد، ساهمت في تحرر بوجبا وتحسن مستواه تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، إلا أن حماس لاعب يوفنتوس السابق سرعان ما تراجع في الفترة الأخيرة، وبات مستواه محل شك كبير في النادي الإنجليزي.

وتابعت المجلة أن بوجبا قد يتم وضعه على لائحة الراحلين عن صفوف مانشستر يونايتد سواء لانتهاء عقودهم أو اقترابها من النهاية، مما يدفع إدارة الشياطين الحمر للتفكير في الاستفادة منه ببيعه بمقابل مادي ضخم.

ويرتبط بوجبا، بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021.