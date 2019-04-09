رياضة | ليفربول يصارع بورتو في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصارع بورتو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق نادي ليفربول على موعد مع مباراة قوية لفريقهم ضد بورتو البرتغالي مساء الثلاثاء 9/4/2019، في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتح استاد الآنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول وبورتو وذلك في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستذاع مباراة ليفربول مع بورتو في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق الثنائي رؤوف خليف وحسن العيدروس.

وفيما يلي نرصد لكم تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جيمس ميلنر، أليكسندر أرنولد

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، جوردان هيندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

ويسعى محمد صلاح لفك عقدته التهديفية أوروبياً من خلال هز شباك بورتو وذلك في المباراة التي تقام وسط جماهيره فيما يعتمد الريدز دائما في هجومه على الثلاثي المرعب "صلاح وماني وفيرمينو".