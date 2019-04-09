رياضة | شرط وحيد يمنع إيسكو من خيانة ريال مدريد والانتقال لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يمنع إيسكو من خيانة ريال مدريد والانتقال لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرنامج الإسباني الشهير El chiringuito آخر التطورات داخل قلعة ريال مدريد قبل الدخول في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال الصحفي الإسباني إدواردو إندا في برنامج التشيرنجيتو الإسباني: ريال مدريد يريد التعاقد مع نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي ليحل محل كاسيميرو.

وأضاف إدواردو إندا أن توني كروس لديه العديد من العروض للخروج من ريال مدريد.

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وتابع: إيسكو يريد البقاء ، ولكن ريال مدريد يعتقد إنه سوف يغادر ، ولهذا السبب سيتم وضع شرط في عقده يمنعه من الذهاب إلى برشلونة.

وواصل: ريال مدريد يريد التعاقد مع جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس ، ولكنهم متخوفون من إصاباته.

وأتم: ريال مدريد على استعداد لدفع 300 مليون يورو لـ مبابي ، ويمكن بذلك أن يرحل جريزمان إلى باريس سان جيرمان.