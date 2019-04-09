رياضة | كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة قبل مباراة أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة قبل مباراة أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة يوفنتوس تعافى من الإصابة في الوقت المناسب مع البيانكونيري.

وحصل الدون رونالدو على الضوء الأخضر بعد أسبوعين من إصابته مع المنتخب البرتغالي ، حيث تعافى مهاجم يوفنتوس في الوقت المناسب قبل مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وفقا لتوتوسبورت ، فإن الاختبار الأخير في أمستردام هو إجراء شكلي حيث مجرد طمأنة الأطباء وأليغري ، سيكون رونالدو في الملعب ليلة الغد ضد أياكس.