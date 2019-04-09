رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء 9/4/2019 عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولتي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" لذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.

- دوري أبطال أوروبا:

* ليفربول × بورتو: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD ويعلق عليها رؤوف خليف

* توتنهام × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD ويعلق عليها علي محمد علي

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- دوري أبطال آسيا:

*برسبوليس × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD ويعلق عليها عامر الخوديري

* الريان × الوحدة الإماراتي: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD ويعلق عليها عصام الشوالي

* الاتحاد × لوكوموتيف: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD ويعلق عليها سوار الذهب