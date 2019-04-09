رياضة | "بيليه" يغادر المستشفى بعد خمسة أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيليه" يغادر المستشفى بعد خمسة أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الأسطورة البرازيلي بيليه الإثنين على الإذن الطبي لمغادرة المستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد خمسة أيام ظل خلالها تحت الملاحظة بسبب وعكة صحية، في الوقت الذي أكد قدرته على العودة للبرازيل.

وقال مهاجم سانتوس البرازيلي سابقاً في بيان نقلاً عن مستشاريه: "أشكر الطاقم الطبي للمستشفى على هذا الاهتمام الكبير. أنا جاهز للعودة إلى الوطن".

ودخل بطل العالم مع "السيليساو" 3 مرات (1958 و1962 و1970)، إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية أثناء مشاركته في حدث دعائي رفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وكشف "الجوهرة السوداء" في البيان أنه تعرض لـ"عدوى فيروسية خطيرة في الجهاز البولي استدعت الرعاية الطبية، وخضوعه لجراحة عاجلة"، ولكنه بفضل الرعاية الطبية التي وجدها، تمكن من التعافي بشكل طيب.

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وأضاف "فرنسا لا تمتلك لاعبين كبار فقط، ولكن رعاية طبية رائعة".

وقبل الحصول على الإذن الطبي بالمغادرة، استقبل بيليه (78 عاماً) مواطنه ونجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في المستشفى الإثنين.

وكتب نيمار على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الملك بيليه"، مع صورة له رفقة بيليه الذي علت الابتسامة وجهه وهو ممدا على سريره.