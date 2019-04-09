رياضة | موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طقشند الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طقشند الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الإتحاد السعودي اليوم الثلاثاء ضيفه فريق نادي لوكوموتيف طقشند بطل أوزباكستان لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل مباراة اليوم بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

وقبل اللقاء يحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط جمعها الفريق بالفوز في الجولة الاولى على الريان والخسارة في الجولة الثانية من الوحدة.

في المقابل يحتل فريق نادي لوكوموتيف طقشند المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف بعد فوزه على الوحدة في الجولة الأولى وخسارته من الريان في الجولة الثانية.

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توقيت متابعة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طقشند اليوم الثلاثاء

تبدأ مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طقشند والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجوعة الثانية في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ولوكوموتيف طقشند على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طقشند والتي تجمع الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " على قناة beIN SPORT HD 3 ويعلق عليها سوار الذهب ويتولى الإدارة التحكيمية لها الحكم سيفاكورن دوم.