رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء لمواجهة فريق نادي بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد زعبيل بنادي الوصل لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان رفقاء عمر السومة قد افتتحوا مبارياتهم في المجموعة بالفوز على فريق نادي السد القطري بهدفين مقابل لا شيء يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مارس.

وفي الجولة الثانية رحل الاهلي لمواجهة باختاكور الاوزبكي يوم الثلاثاء الثاني عشر من مارس وخسر بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

فيما تعادل بيرسبوليس في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جمهوره إستاد نادي آزادي أمام باختاكور الأوزبكي بهدف لكل فريق.

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قبل أن يسقط الفريق في فخ الخسارة بالجولة الثانية أمام السد القطري بهدف واحد مقابل لا شيء على ملعب إستاد جاسم بنادي السد.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد بيرسبوليس الإيراني

تنقل مباراة الأهلي ضد بيرسبوليس والتي تبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي هيرويكي كيمورا.

فيما يتولى التعليق على المباراة الثناي عامر الخوديري بالإضافة إلى هيكل الصغير كما تنقل المباراة على قناة الكأس إتش دي 3.