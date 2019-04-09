رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة الاهلي ضد بيرسبوليس والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد زعبيل بنادي الوصل لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقبل اللقاء يدخل فريق نادي الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط جمعها الفريق من جولتين بالفوز في مباراة وخسارة لقاء آخر.

في المقابل يحتل فريق نادي بيرسبويس الإيراني المركز الأخير برصيد نقطة يتيمه جمعها الفريق من تعادل وخسارة ويرغب في تحقيق الفوز للإرتقاء أكثر في ترتيب المجموعة.

Advertisements

توقيت متابعة مباراة الاهلي ضد بيرسبوليس اليوم الثلاثاء

تبدأ مباراة الاهلي ضد بيرسبوليس والتي تجمع الفريقان لحساب الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد بيرسبوليس على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة الاهلي ضد بيرسبوليس والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد زعبيل بنادي الوصل عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات في القارة الصفراء بالإضافة إلى قنوات الدوري والكأس.