انت الان تتابع تفاصيل خبر جهة "سيادية" مصرية تتولى طرح تذاكر كأس أفريقيا! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 9 أبريل 2019 08:56 صباحاً - ستتولى جهة سيادية مصرية عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها البلاد، صيف هذا العام، بمشاركة عربية غير مسبوقة.

وفي هذا الإطار، قال مدير اللجنة المنظمة لـ"كأس أفريقيا 2019"، محمد فضل: إن "جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة"، مرجعاً ذلك إلى "محاولة القضاء على السوق السوداء"، على حد زعمه.

وعادةً ما يُطلق اسم "جهة سيادية" على الأجهزة الأمنية صاحبة اليد الطولى في إدارة الشأن المصري، وهنا يدور الحديث حول المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، إضافة إلى جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً).

وأضاف في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات المصرية الخاصة، أن شركة "إعلام المصريين" (تابعة للمخابرات المصرية) ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

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ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات "العرس الأفريقي".

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخباً، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

كما تشهد البطولة القارية مشاركة 3 منتخبات لأول مرة في النهائيات الأفريقية: بوروندي، ومدغشقر، إضافة إلى موريتانيا.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: "استاد القاهرة الدولي"، و"استاد السلام"، و"استاد الإسكندرية"، و"استاد الإسماعيلية"، و"استاد السويس"، و"استاد بورسعيد".

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام في الـ12 من الشهر الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول، بحسب مسؤولين مصريين.